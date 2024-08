Osimhen in bilico, spunta Mateta per l'attacco

Giovanni Simeone è entrato nella lista dei desideri dell'Atalanta per il dopo Scamacca, mentre il Chelsea potrebbe avvicinarsi a Osimhen: il mercato affronta la fase decisiva, con i grandi club che ora vogliono chiudere i colpi, e il Napoli aspetta con pazienza il gioco degli incastri per definire il futuro del proprio attacco. La notizia del giorno è l'infortunio di Scamacca, che lascia Gasperini senza la punta per almeno sei mesi e la Dea si è subito rivolta al Napoli per avere Simeone, attaccante che il club azzurro sarebbe pronto a vendere per circa 12 milioni. La trattativa è appena iniziata, con il Napoli che è pronto a cedere anche Cheddira, l'attaccante 26enne nel mirino di Cagliari, Empoli e Parma, ma con ammiratori anche in Spagna, vedi Espanyol.

Conte pensa di rinnovare il reparto offensivo in maniera decisa, dopo le prime amichevoli della stagione, partendo dall'arrivo di Lukaku, la punta che continua ad allenarsi da solo a Londra, rifiuta le trattative del Chelsea che vorrebbe venderlo altrove, e aspetta il Napoli. Proprio con il Chelsea potrebbe ora riaprirsi la trattativa per cedere Osimhen al club londinese che ha appena venduto il centrocampista 24enne Gallagher all'Atletico Madrid per 40 milioni di euro in modo da soddisfare De Laurentiis.

Il manager dei Blues, Maresca, ha dato l'ok e ora aspetta un rinforzo che potrebbe essere proprio il bomber nigeriano: l'italiano vuole costruire la squadra per sfidare in Premier il Manchester City, che ha vinto sei volte il campionato negli ultimi sette anni. Osimhen vorrebbe andare in Premier a sfidare Haaland nella classifica marcatori, ma il Chelsea in Europa fa solo la Conference League quest'anno. Ecco perché nel nigeriano resta vivo il desiderio di andare al Paris Saint Germain per giocare la Champions. E infatti a Londra stanno ora osservando anche Samu Omorodion dell'Atletico Madrid come prima punta. Per il ruolo di bomber in Inghilterra si parla anche di un interesse del Napoli per Jean Philippe Mateta, 27enne attaccante del Crystal Palace impegnato ora con la nazionale olimpica francese a Parigi, autore del gol decisivo nei quarti contro l'Argentina.

Tante voci da concretizzare, mentre Conte attende con una pazienza che rischia di arrivare al limite: sabato parte la stagione ufficiale in Coppa Italia contro il Modena e il tecnico vorrebbe contare su nuove risorse in attacco. In attesa di risposte dal mercato, per ora si lavora su Raspadori prima punta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA