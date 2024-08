Calcio: giorno riposo Napoli, Conte in bici su Monte Pratello

Giornata di riposo per il Napoli a Castel di Sangro. Ne ha approfittato l'allenatore degli azzurri, Antonio Conte, che si è concesso un pranzo a base di arrosticini e un giro in bici con il suo staff e Lele Oriali sul Monte Pratello a Rivisondoli. Il riposo, della durata di 36 ore, è stato programmato in vista dell'imminente ultima fase del ritiro di Castel di Sangro e dell'importante match di Coppa Italia contro il Modena, fissato per sabato 10 agosto alle ore 21.15. Nella giornata di ieri si sono registrate diecimila presenze a Castel di Sangro. Allo stadio "Patini" sono entrati solo in settemila



