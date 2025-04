Violentò minorenne a dicembre, carabinieri fermano un 17enne

Lo stupro a dicembre dopo una serata passata con amici in una discoteca di Baia Domizia, sul litorale campano. Vittima una minorenne che, sostenuta dai propri genitori e dal personale medico, ha trovato il coraggio di denunciare la violenza. E oggi, dopo oltre tre mesi di indagini i carabinieri di Gaeta hanno fermato un 17enne. Il provvedimento, emesso dal Tribunale per i minorenni di Napoli su richiesta della Procura, arriva al termine di un'indagine che ha portato all'individuazione del ragazzo come presunto responsabile di violenza sessuale aggravata alla minorenne.

La violenza risale allo scorso dicembre quando una giovane, dopo una serata in una discoteca di Baia Domitia, nel comune di Cellole, era rientrata a casa sotto choc. Sostenuta dai propri genitori e dal personale medico, ha trovato il coraggio di denunciare l'accaduto, raccontando di essere stata vittima di un'aggressione da parte di un giovane conosciuto durante la serata. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di raccogliere prove determinanti che hanno consentito di richiedere ed ottenere la misura cautelare coercitiva. Il giovane è stato trasferito presso l'Ipm di Nisida, dove rimarrà in attesa dell'interrogatorio di garanzia.



