Incendio a Salerno, riaperta via fra Generoso

"E' stata riaperta via fra Generoso in entrambi i sensi di marcia". Lo ha detto l'assessore alla Mobilità del Comune di Salerno, Rocco Galdi che sta monitorando la situazione per quanto riguarda le criticità sulla viabilità cittadina in seguito all'incendio che si è sviluppato alcuni giorni fa sul Monte Bonadies.

"Ci sono stati problemi - ha detto alla stampa l'assessore - sia alla viabilità cittadina che sul tratto autostradale e della tangenziale. Dal punto di vista della sicurezza, intanto, i tecnici hanno messo in sicurezza il costone. Sono state abbattute più di 120 alberature. L'incendio si è sviluppato su 5 ettari di terreno. E' evidente che è stato un disastro ambientale da questo punto di vista. Abbiamo gli elementi per affermare con relativa certezza che si sia trattato di un incendio di origine dolosa ed è stato appiccato in più punti.

Oltre a via fra Generoso, un'altra strada che ci ha sollevato alcune criticità è stata quella di via Salvatore de Renzi che non sarà riaperta perché ci sono ancora problemi dal punto di vista della sicurezza. I lavori ancora devono iniziare in quanto parliamo di due particelle, la 211 e la 2447 che sono private.

Per la prima, c'è una procedura giudiziaria in corso, pertanto confidiamo in una ordinanza prefettizia per iniziare i lavori.

Dunque, su via de Renzi, ancora non possiamo parlare di riapertura in quanto, a valle dell'ordinanza, bisognerà poi effettuare i lavori. Ci vorranno circa trenta giorni".



