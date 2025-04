Ciro Fiola è neo presidente della Camera di Commercio di Napoli

E' Ciro Fiola il nuovo presidente della Camera di Commercio di Napoli, eletto all'unanimità al termine della seduta di insediamento del nuovo consiglio camerale di questa mattina. Fiola succede a se stesso dopo una parentesi commissariale, che ha prolungato i tempi del rinnovo camerale di circa un anno.

La seduta del consiglio è stata insediata dall'assessore regionale al Lavoro, Antonio Marchiello, presieduta dal consigliere anziano Michele Piccolo e ha visto anche la partecipazione del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

"Per dirla con un'espressione resa famosa da un uomo che aveva sperimentato l'amaro dell'ingiustizia, ovvero Enzo Tortora… dove eravamo rimasti? - ha detto Fiola nel suo primo intervento, nel salone delle Grida della storica sede di piazza Bovio - La nostra esperienza alla guida di quest'Ente, si è bruscamente interrotta quasi un anno fa a causa di procedure che sono state artatamente condizionate da qualcuno che ha anteposto la propria autoritaria arroganza alla logica e alla limpidezza dei risultati. Contro ogni indicazione procedurale, si è alimentato un clima irrespirabile, solo per rispondere alle pretese di alcuni ducetti, che hanno provato a sovvertire con ricorsi e vari altri artifici, il risultato del voto democratico".

"Ci sono voluti tre commissari straordinari, decine di migliaia di euro di compensi buttai al vento, e quasi un anno di carte bollate, per arrivare a quello che era ben chiaro fin dal principio. Dunque, oggi è il nostro 25 aprile, è il giorno della liberazione dall'opprimente tentativo fascista di tenerci lontani da ciò abbiamo legittimamente conquistato sul campo. E quindi adesso dobbiamo rimetterci al lavoro per le imprese, per il territorio, provando a recuperare anche il tempo perso e rimettendo in moto una macchina amministrativa che è stata letteralmente paralizzata, in un momento cruciale per l'economia delle nostre aree", ha sottolineato.

"E dunque abbiamo già bene in mente come ripartire e come rilanciare l'Ente - ha aggiunto Fiola - fedeli all'impostazione data nella precedente esperienza, mettendo al centro le imprese, la vita delle realtà che compongono il tessuto produttivo di Napoli e provincia. Il nostro primo atto sarà la pubblicazione di un bando, da 1,5 milioni di euro, a sostegno delle imprese che ricadono nell'area del bradisismo".

"Altro tema al centro del nostro programma - ha aggiunto Fiola - è la riduzione dei tempi di risposta della Camera di Commercio rispetto alle istanze delle imprese. E poi solo per anticipare un altro progetto ambizioso punteremo al trasferimento degli uffici del Corso Meridionale, nella nostra sede al Centro Direzionale".



