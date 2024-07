Sole 24 Ore, Manfredi secondo e De Luca quarto in Italia

Buon piazzamento per i vertici delle maggiori istituzioni campane nella classifica di gradimento, 'Governance Poll', stilata come ogni anno dal Sole 24 Ore. Secondo i dati raccolti da Noto Sondaggi, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è al secondo posto in Italia, con il 62% dei consensi, alle spalle del primo cittadino di Parma Michele Guerra (63%). I tre governatori con il miglior gradimento sono, nell'ordine, Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Stefano Bonaccini (Emilia-Romagna) e Luca Zaia (Veneto), seguiti in quarta posizione dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella, dodicesimo nella classifica nazionale, fa segnare il miglior incremento di giudizi positivi (+6,3%) rispetto alla data delle elezioni.

"Ringrazio - commenta l'ex Guardasigilli - i cittadini di Benevento, il tributo di affetto e apprezzamento che continuano a riservarmi mi riempie d'orgoglio. Avere un indice di gradimento così importante e di sei punti maggiore di quello del giorno in cui vinsi le elezioni, è una ulteriore, ancorché gradevole, responsabilità. Tanto più che ciò avviene senza il supporto di nessun partito nazionale, anzi a dispetto di una paradossale contingenza politica che vede partiti di ambedue gli schieramenti nazionali animati da una sorda contrapposizione contro la mia amministrazione. Ma, assai prima dei simboli e delle bandiere, viene l'appoggio e il consenso dei cittadini, linfa della politica e dell'amministrare: e quello - come i numeri dimostrano - c'è ancora", conclude Mastella.



