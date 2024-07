Manfredi, secondo per gradimento? E' un punto di partenza

"Sono ovviamente contento.

Ringrazio i napoletani perché significa che i cittadini apprezzano il grande lavoro che stiamo facendo, ma questo per noi è solo un punto di partenza. Noi dobbiamo continuare a lavorare con grande impegno perché sappiamo che ci sono tante cose da fare, ci sono tante aspettative da parte dei cittadini".

Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha commentato la classifica di gradimento dei sindaci italiani stilata da Il Sole 24Ore.

"Per me questo risultato è un ulteriore stimolo alla responsabilità - ha aggiunto - noi dobbiamo lavorare come stiamo facendo, chiudendo cantieri aperti da decenni, facendo nuove cose per la città perché Napoli ha bisogno di tanto ma sta dando grandi risposte". Il sindaco ha quindi ringraziato i napoletani "perchè stanno dimostrando nei fatti quello che ho sempre pensato: siamo un grande popolo e ora gli altri se ne sono accorti".



