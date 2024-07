Lea, in Campania una fotografia tra luci e ombre

Due aree di assistenza su tre sono superiori alla soglia di sufficienza, la terza no. E' in chiaroscuro la fotografia della sanità campana realizzata dall'analisi dei Lea, il livelli essenziali di assistenza, nell'anno 2022 secondo il 'Nuovo Sistema di Garanzia'. Dal dossier nazionale, presentato oggi a Roma, emerge che l'area della prevenzione collettiva e sanità pubblica e l'area dell'assistenza ospedaliera fanno segnare valori (rispettivamente 69,7 e 68,7) superiori alla soglia di sufficienza; non così quella dell'assistenza distrettuale, ferma al punteggio di 55,8.

Tra le criticità spiccano la bassa partecipazione agli screening di primo livello (in un programma organizzato per mammella, cervice uterina e colon-retto), l'elevato consumo di antibiotici, le carenze di cure palliative per i malati oncologici terminali e quelle dei trattamenti socio-sanitari residenziali per gli anziani non autosufficienti.



