Regione Campania, nel 2023 superati gli obiettivi dei Lea

"Per quanto riguarda il 2023, primo anno post Covid, la Campania, pur essendo la Regione con il minor riparto nazionale del Fondo Sanitario e con oltre 12mila dipendenti in meno rispetto alla media nazionale, ha superato i target previsti dal Nuovo Sistema di Garanzia, tanto da consentire - dopo l'uscita dal Commissariamento - la richiesta di fuoriuscita anche dal previsto Piano di Rientro". Lo sottolinea in una nota la Regione Campania, dopo la diffusione da parte del ministero della Salute dei dati relativi ai "Lea", i livelli minimi di assistenza, nell'anno 2022.



