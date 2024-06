Sciopero generale dei metalmeccanici a Caserta

"Oggi Caserta sta dimostrando di essere la capitale della dignità nel Mezzogiorno delle persone di chi per vivere deve lavorare". Lo ha detto Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil, intervenendo dal palco di piazza Dante a Caserta dove si è concluso il corteo promosso dalle organizzazioni dei metalmeccanici per lo sciopero generale della categoria sulle vertenze aperte nel territorio. "Siamo qui - ha aggiunto De Palma - perché vogliamo affermare il diritto al lavoro. Le metalmeccaniche e i metalmeccanici oggi stanno scioperando a Caserta per difendere il lavoro e l'industria. Al Sud servono investimenti per la scuola, l'università, la sanità e il lavoro. In un territorio come Caserta dobbiamo rimettere al centro i settori dell'automotive e dell'elettronica, che sono in forte difficoltà come è rappresentato dalle vertenze di Jabil e di Softlab". "Chiediamo al Governo e alla Regione Campania - ha aggiunto - di agire per scongiurare il rischio di cancellazione dell'elettronica da questo territorio. Le lavoratrici e i lavoratori sono stati vittime delle speculazioni e le Istituzioni sono rimaste a guardare. Ma non c'è solo la 'vertenza Caserta' in tutto il Mezzogiorno c'è il rischio di desertificazione industriale. Dopo Caserta dobbiamo costruire un'iniziativa nazionale unitaria per rivendicare il diritto al lavoro industriale nel Mezzogiorno perché il lavoro è l'unico vero antidoto alla criminalità. Metteremo in campo, insieme a Fim e Uilm, tutti gli strumenti democratici necessari per sostenere la lotta per la dignità e il lavoro delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici del Sud del nostro Paese.

Lottiamo per il lavoro, la legalità, il salario e la dignità".





