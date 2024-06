Sgambati, invertire declino industriale di Caserta

"Non si può non essere insieme ai metalmeccanici di Caserta, con il loro slogan 'Adesso basta'.

Caserta, in questi decenni, da Terra di Lavoro è stata condannata, attraverso le ristrutturazioni, a una desertificazione industriale inaccettabile. Lo sciopero di oggi vuole mettere un punto per invertire questa tendenza. La Uil è a fianco dei metalmeccanici di Caserta e si batterà insieme a loro affinchè si inverta questo declino". Lo dice Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania e Napoli.



