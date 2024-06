Formez, 'con Pa OK! facciamo rete nazionale di progetti Comuni'

"Nel settore pubblico ci sono tante realtà e tanti progetti che nella vita di tutti i giorni creano valore per i cittadini. Tutte queste esperienze non devono essere isolate, lavorando ognuna nel proprio contesto, ma devono fare rete, trasferire le loro pratiche, i loro modelli, i loro processi organizzativi". Mario Barca, responsabile Formez del progetto "Pa OK! Insieme per creare valore pubblico", spiega così la strada del contest tra i Comuni che è stato presentato oggi a Napoli nella seconda tappa nazionale dopo l'avvio a Roma.

Il progetto è realizzato dal Formez insieme alla Università Bocconi di Milano su l'incarico del Dipartimento della Funzione Pubblica: "Portiamo quindi avanti - spiega a Napoli Barca - un progetto di ricerca di tutte quelle esperienze di buona amministrazione che hanno creato valore per i cittadini. Per farlo abbiamo il supporto scientifico e metodologico di SDA Bocconi in questo contest in cui saranno raccolti i progetti di tutte le pubbliche amministrazioni, non solo degli enti locali ma anche di amministrazioni centrali. Saranno valutate soprattutto le metodologie e gli strumenti impiegati che possono essere replicati da altre amministrazioni".

Il contest vedrà dei premi, spiega Barca, "ai progetti - spiega - che dal giudizio nostro, della Bocconi e del Dipartimento hanno creato maggiore valore per i cittadini, e sarà creato un percorso di apprendimento in cui tutte le amministrazioni alla fine saranno vincenti, perché tutte le amministrazioni riceveranno strumenti di rafforzamento nella loro capacità di scrivere e realizzare i progetti. Riceveranno dal contest una restituzione sull'attività di progetto che hanno realizzato, sotto forma di un feedback report che gli indicherà possibili aree di miglioramento. Potranno anche partecipare a webinar, seminari su cui approfondire le tematiche e le modalità, sia dal punto di vista tecnico delle tematiche, sia degli strumenti di managment per mettere a punto un buon progetto. Pensiamo che questo possa aiutare le amministrazioni a vivere il loro impegno in maniera non isolata e a dare valore al lavoro di tanti funzionari e dirigenti che lavorano quotidianamente per creare interesse e valore per i cittadini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA