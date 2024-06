Bocconi, Pa Ok! condivide esperienze importanti dei Comuni

"Molte amministrazioni pubbliche hanno condotto delle esperienze importanti, interessanti, che possono essere condivise". Parte da qui, spiega Giovanni Fosti, docente di Welfare and Social Innovation alla Bocconi School of Management, il progetto "Pa OK! Insieme per creare valore pubblico", il contest tra i Comuni che è stato presentato oggi a Napoli dall'ateneo che lo sta realizzando insieme al Formez.

"L'accordo tra Bocconi e Formez - spiega Fosti - nasce per raccogliere esperienze di innovazione in vari ambiti di interesse pubblico, riconoscerle e premiare le più interessanti, ma soprattutto riconsegnare agli enti il potenziale associate alle loro esperienze. Il tema fondamentale credo sia riconoscere da un lato quelle amministrazioni che fanno azioni rilevanti, la loro capacità di produrre valore per i cittadini e definire quali sono gli elementi essenziali, quindi elementi di innovazione in campo sociale e in campo ambientale, capacità di presa in carico di situazioni di fragilità. Ci sono tante esperienze molto interessanti in questo Paese, però abbiamo bisogno anche di riconoscerle e di trasferirle a chi fa più fatica in questo momento innovare, perché possa avere più capacità di farlo. Il contest "PA OK!" è quindi un invito al confronto e alla condivisione di esperienze positive, che hanno permesso alle amministrazioni coinvolte di realizzare pratiche di inclusione e di contrasto alla fragilità, condividendo esperienze in grado di creare valore pubblico. Questo rafforza quelle stesse esperienze, che scoprono di non essere isolate, e permette ad altre amministrazioni di riconoscersi, prendere esempio, avviare percorsi di cambiamento".



