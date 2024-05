De Laurentiis, mercato e allenatore? Ne parliamo a fine mese

"Vì aspettate novità sul Napoli ma non vi posso dire nulla perché il nostro è un lavoro in fieri e quindi oggi parliamo di Abruzzo e Trentino e poi entro il 31 maggio faremo una conferenza stampa sul futuro che stiamo costruendo". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha aperto la conferenza stampa convocata per presentare il ritiro estivo del Napoli che sarà diviso in due fasi: la prima a Dimaro, in Trentino, dall'11 al 21 luglio, e poi in Abruzzo, a Castel di Sangro, dal 25 luglio al 10 agosto.

"Notizie certe - ha detto De Laurentiis replicando ai giornalisti che chiedevano novità in merito al nuovo allenatore e al mercato che sarà - non essendocene ora non posso darvele, perché entreremmo in un cazzeggio che non amo. Mi piace essere preciso nelle mie informazioni e quindi oggi non posso darvene.

Ci sarà poi il nuovo ds che potrà appalesarsi presto per agire sul mercato in uscita e entrata", ha detto riferendosi al nuovo direttore sportivo Giovanni Manna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA