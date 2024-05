Vetri in confezione succhi, indagini nell'Avellinese

Pezzi di vetro in una confezione di un succo di frutta. In seguito alla segnalazione di un consumatore sono scattati i controlli presso due supermercati, in provincia di Avellino, entrambi appartenenti alla stessa catena commerciale. Carabinieri e personale della Asl di Avellino hanno sottoposto a sequestro alcune confezioni del lotto interessato procedendo alla campionatura chimico-fisica necessaria per le successive analisi finalizzate alla ricerca di corpi estranei. Al momento non si registrano casi analoghi a quello segnalato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA