Aeroporto Capodichino: Assoutenti, "basta rumori"

Assoutenti Napoli scende in campo a sostegno dei cittadini che denunciano il rumore dei voli a bassa quota dell'aeroporto di Capodichino, e ha presentato un intervento davanti al Tribunale di Napoli nell'ambito del ricorso d'urgenza proposto dai residenti che "subiscono illegittimamente da anni rumori ed emissioni inquinanti".

La petizione lanciata da Assoutenti Napoli ha visto l'adesione di oltre 700 residenti e ha portato all'intervento nell'azione giudiziaria pendente davanti al tribunale di Napoli, promossa dall'avv. Melania Capasso. "Assoutenti ha deciso di attivarsi anche giudizialmente per limitare i danni prodotti dagli aerei che sorvolano a bassa quota la città di Napoli. La popolazione lamenta disagi patiti dall'inquinamento acustico e da quello atmosferico, aumentato nel tempo per l'intensificazione dei voli. Il nostro intervento legale è per chiedere a gran voce dinanzi al Tribunale di Napoli azioni concrete per la tutela della salute della popolazione che risiede nelle rotte aeree", afferma il presidente nazionale di Assoutenti, Gabriele Melluso.

"I nostri associati e i cittadini di Napoli della zona di Capodimonte stanno subendo da troppi anni il frastuono degli aerei a distanza sempre più ravvicinata, e abbiamo ritenuto doveroso scendere in campo a sostegno delle ragioni dei cittadini per la tutela dei propri diritti costituzionalmente garantiti riferiti all'ambiente e alla salute".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA