Pistole e cartucce in terreno del Casertano, sequestro Cc

I carabinieri di Caserta indagano sul ritrovamento, avvenuto in un fondo agricolo di proprietà demaniale a Pianta di Monteverna di diverse pistole e cartucce, che erano all'interno di un contenitore in plastica nascosto. A notare il contenitore è stato un 42enne del luogo, che ha subito allertato i carabinieri della Stazione di Ruviano che, giunti sul posto, hanno rivenuto e sequestrato le armi. Si tratta in particolare di una pistola (replica) calibro 8 (marca "kimar " e modello "derringer" con canna modificata), una pistola a salve calibro 380 (marca "bruni", modello "new 380" con canna modificata), una pistola a salve marca "bruni" (modello "olympic" con canna modificata), una terza pistola a salve calibro 9 smontata della stessa marca (modello "new police"), due pistole pistola artigianali ad un colpo (una calibro 22 e una calibro 36), e una decina di cartucce. Sulle armi sono in corso accertamenti balistici e dattiloscopici.



