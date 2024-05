Gratteri,separazione carriere?Tentativo di assoggettare pm

"La separazione delle carriere? Non penso sia urgente, solo lo 0,2 % fa il passaggio da una funzione e all'altra E quando viene concesso, il magistrato deve cambiare corte di appello. Ritengo sia un tentativo di far passare i pubblici ministeri sotto il controllo del Governo". Lo ha detto il procuratore di Napoli Nicola Gratteri rispondendo alla domanda di un giornalista durante una conferenza stampa in Procura a Napoli.

"Oggi - ha aggiunto Gratteri - c'è una forte pressione psicologica sui pm: io ho spalle large e nervi d'acciaio, mangio pane e veleno da molti anni, ma immagino i giovani magistrati alle prese con queste riforme".



