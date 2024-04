Incidente nell'Avellinese, tir cade da un viadotto

Grave incidente stradale sulla Fondo Valle Sele, in provincia di Avellino, nei pressi dell'uscita della zona industriale di Calabritto. Un tir che trasportava cassoni contenenti packaging per le confezioni di una nota pasta alimentare, si è scontrato con un'altra auto e dopo aver travolto le barriere protettive è finito giù da un viadotto da un'altezza di circa dieci metri. Non si hanno notizie sulle condizioni dell'autista. Sul posto i soccorritori del Nucleo Alpino-speleologico, i Vigili del Fuoco e le ambulanze della Pubblica Assistenza di Calabritto che stanno operando insieme ai carabinieri e al personale Anas. La statale è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.



