Boom di fan per Hezbin Hotel, ci sarà seconda stagione

"Quando mi hanno detto che andava tradotta e doppiata non conoscevo la serie. Mi si è aperto il mondo dopo aver visto il pilot e in una giornata ho visto la prima stagione". Così Miriam Giuliano, language producer per Amazon Studios ha lanciato l'incontro al Comicon di Napoli su Hazbin Hotel, la nuova serie animata che ha coinvolto centinaia di milioni di adolescenti fan nel mondo e che è sbarcata in Italia su Prime Video con gli otto episodi della prima stagione.

Un successo enorme vidimato dal Teatro Mediterraneo strapieno di giovani che hanno ascoltato il talk con i doppiatori italiani e la produttrice di Amazon Prime.

La serie, molto amata e discussa, vede protagonista Charlie, la principessa dell'Inferno, che ha l'obiettivo apparentemente impossibile di riabilitare i demoni per ridurre pacificamente la enorme popolazione del suo regno. Dopo uno sterminio annuale imposto dagli angeli, Charlie apre un hotel nella speranza che i clienti facciano "check-out" in Paradiso. Mentre la maggior parte dell'Inferno deride il suo obiettivo, la sua devota compagna Vaggie e la loro prima cavia, la star del cinema per adulti Angel Dust, restano al suo fianco. Quando una potente entità nota come il "Demone della Radio" si mette in contatto con Charlie per aiutarla nei suoi sforzi, il suo folle sogno ha la possibilità di diventare realtà.

Un percorso curato dai doppiatori italiani per esprimere al meglio i concetti dalle voci della serie nata negli Usa e lì interpretata da attori di Broadway, perfettamente capaci di recitare e cantare vista la forte presenza di brani nel cartone musical. "Abbiamo studiato - spiega Giuliano - la serie per poi scrivere la traduzione. La prima volta la serie l'ho vista in un giorno, poi l'ho rivista diverse volte per avere chiaro il valore di cantanti e attori dell'originale in una serie in cui contano molto le canzoni. Ho cercato doppiatori anche cantanti, un casting non semplice visto che portavamo in italiano l'interpretazione degli attori di Broadway dall'originale, ma alla fine il risultato è stato ottimo". Il pubblico nel teatro della Mostra d'Oltremare ha cantato tutte le canzoni a memoria insieme ai doppiatori, ha visto le immagini del backstage del doppiaggio e ha accolto alla fine con un lungo applauso la rivelazione di Prime Video che ci sarà la seconda stagione della serie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA