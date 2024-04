Stabia Main Port protagonista al Myba Charter Show

Castellammare di Stabia protagonista al Myba Charter show di Genova grazie a Stabia Main Port. La facility, con esperienza decennale per l'ormeggio di navi da diporto fino a 180 metri, ha infatti partecipato all'evento internazionale in terra ligure con meeting e workshop con 570 brokers registrati. Focus sulla promozione del porto stabiese all'interno di itinerari turistici, per gli ospiti di lusso e i numerosi equipaggi, tra le bellezze culturali e paesaggistiche di Castellammare, Monte Faito, Gragnano, Capri, Pompei, Vesuvio, Sorrento e costiera amalfitana. "Siamo prossimi ai dieci anni di attività e fieri di aver creato un approdo esclusivo, che sta contribuendo ad implementare l'incoming di lusso tra i due golfi - commenta Giuseppe Di Salvo, presidente di Stabia Main Port approdo turistico per l'ormeggio di gigayacht fino a 180 metri - Grazie ai consigli di tanti comandanti, agenzie leader internazionali nel settore come Luise Group e Bwa Yachting, charter brokers e con la partecipazione attiva del nostro personale anche quest'anno sono previsti importanti arrivi di mega e gigayacht con bandiera estera, clientela straniera in visita a Castellammare di Stabia, partendo dal centro antico della città".

Stabia Main Port ha inaugurato la stagione turistica ad inizio aprile con l'arrivo dello yacht Roma e dalla prossima settimana ci saranno altri arrivi di grosse navi, che trasportano centinaia di persone, tra ospiti e personale di equipaggio, con la previsione di grandi eventi e visite guidate. "Naturalmente ogni anno investiamo in nuovi servizi e cresce il numero delle persone occupate - continua Di Salvo - Abbiamo inaugurato la primavera con la stabilizzazione di tre giovani del territorio, formati durante l'inverno, per garantire sempre il massimo dell'efficienza alla clientela di lusso che arriva dal mare.

Personale sempre controllato prima dell'assunzione, ai fini dell'antimafia e dell'antiterrorismo, secondo le normative internazionali del background check".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA