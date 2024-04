Regina Schrecker madrina Fiera del Libro di Vietri sul Mare

Sarà Regina Schrecker, icona della moda, la madrina della 3/a edizione della Fiera del libro di Vietri sul Mare, curata da Antonio Di Giovanni ed organizzata dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni De Simone (Marina di Vietri sul Mare dal 24 al 26 maggio 2024).

Regina Schrecker, amante della Costa d'Amalfi e in particolare di Vietri sul Mare e della sua ceramica, sarà protagonista di un incontro culturale curato dalle giornaliste Elisabetta Failla ed Elena Tempestini, sabato 25 maggio alle 20.30, dal titolo "Come la cultura ha influenzato l'arte e la moda in Italia e nel mondo" e riceverà un premio in ceramica offerto dal Comune e realizzato dal maestro Francesco Raimondi.

Regina Schrecker, tedesca di nascita ma fiorentina di adozione, è stata modella, creatrice e per tutta la vita appassionata dell'arte, amica e musa di Andy Warhol, dipinta da Jean Michel Basquiat, ideatrice del suo profumo con l'iconica bottiglia firmata da Arnaldo Pomodoro. Negli anni '90, dai paesi dell'Est e dell'Oriente, traghetta il Made in Italy in Russia, Giappone, Cina fino alla Mongolia. Dal 2000 si dedica alla creazione e realizzazione di costumi teatrali per produzioni in tournée mondiale, poi alla linea sposa, ai Bijoux, alla nuova linea Make-up. Sempre attiva anche nel mondo dell'arte e del teatro, le sono state dedicate mostre ed è nella giuria della XI Florence Biennale. Durate la pandemia ha realizzato un Foulard d'Autore omaggio al personale medico e paramedico. In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, Regina Schrecker ha celebrato il Sommo Poeta con abiti dedicati a tre protagoniste della Divina Commedia: Francesca da Rimini, Pia de Tolomei e Beatrice.



