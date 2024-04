Il Napoli in ritiro da oggi, Calzona 'non è punitivo'

"Il ritiro non è punitivo ma deve essere produttivo". Francesco Calzona chiarisce che portare la squadra in albergo a Caserta sin da oggi in vista della partita di domenica pomeriggio con la Roma non è a suo giudizio alla volontà di punire la squadra per recenti deludenti prestazioni, ma risponde a un'esigenza di diversa natura.

"Abbiamo bisogno - spiega - di stare insieme più tempo possibile. E' stata una scelta concordata con la società e io sono stato d'accordo. A volte anche stare lontani dalla famiglia può andare bene per rendersi conto che in questo momento stiamo mancando da tantissimi punti di vista".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA