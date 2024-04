Calzona 'Napoli ha buttato via occasioni,ora pensiamo alla Roma'

"Abbiamo buttato via tante occasioni per riagganciarci alla classifica importane. Ora non siamo in grado di fare progetti e dobbiamo solo pensare partita per partita". Francesco Calzona nell'apprestarsi ad affrontare la Roma non si ritiene in grado di fare previsioni sulla possibilità che il Napoli riesce a qualificarsi per qualcuna delle competizioni europee del prossimo anno.

"Ora - osserva il tecnico degli azzurri - siamo anche nella condizione che il nostro futuro non dipende solo da no ma anche dagli avversari. Per questo ho chiesto ai ragazzi di pensare solo alla Roma e poi vediamo quello che viene fuori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA