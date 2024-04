A Gragnano due giorni dedicati ai vini Penisola Sorrentina Dop

Enogastronomia ed eccellenze del territorio in vetrina, nel corso dell'evento "Gragnano da bere": due giorni dedicati ai vini Penisola Sorrentina Dop (i rossi frizzanti Lettere e Gragnano, i fermi bianco e rosso Sorrento) in programma a Gragnano domenica 19 e lunedì 20 maggio prossimi.

L'evento, finanziato attraverso fondi regionali del POC nell'ambito del progetto "La dispensa dei Monti Lattari" e cofinanziato dal Comune di Gragnano, sarà presentato nel corso di una conferenza stampa che si terrà lunedì 29 aprile alle ore 16 presso la sala consiliare del Municipio gragnanese (via Vittorio Veneto, 15).

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Gragnano, Nello D'Auria, interverranno: Luciano D'Aponte, responsabile Promozione vitivinicola Regione Campania; Tommaso Luongo e Nicoletta Gargiulo, rispettivamente presidente regionale e consigliere nazionale dell'Ais (Associazione Italiana Sommelier); Beatrice Rosa Russo, dirigente dell'Ipssar "De Gennaro" di Vico Equense; Raffaele La Mura, presidente del Consorzio produttori vino Penisola Sorrentina Dop. Concluderanno gli interventi degli assessori regionali Felice Casucci e Nicola Caputo. I lavori saranno moderati dal giornalista Yuri Buono.

Al termine della presentazione, seguirà una breve degustazione dei vini Penisola Sorrentina Dop in collaborazione con gli alunni dell'Ipssar "De Gennaro" di Vico Equense.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA