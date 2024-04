25 aprile: a Napoli corteo 'antisionista' Rete per la Palestina

E' appena partito da piazza Garibaldi il corteo promosso a Napoli dalla Rete per la Palestina. Sul manifesto che promuove l'iniziativa si parla di iniziativa 'antifascista e antisionista, a fianco della resistenza palestinese, contro la guerra e la complicità dell'Italia'.

Massiccia la presenza delle forze dell'ordine. Il corteo raggiungerá piazza Dante. In testa i rappresentanti della comunità palestinese di Napoli. Tra le realtà presenti, Potere al Popolo, Je so pazz, Usb.



