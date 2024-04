25 aprile: Sgambati, a Napoli combattere contro le ingiustizie

"Il mondo del lavoro non può che celebrare a Napoli, la prima città liberata in Europa dal nazifascismo, il 25 aprile. E parafrasando Sandro Pertini, la libertà, se non è accompagnata da giustizia sociale, è monca. A Napoli ancor di più le ingiustizie vanno combattute con una lotta decisa alla disoccupazione e alla precarietà". Così Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania e Napoli, a margine delle celebrazioni ufficiali in piazza Carità a Napoli per il 25 aprile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA