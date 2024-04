Sfascia casa e minaccia genitori per soldi, 28enne in carcere

Esasperati dalle continue aggressioni fisiche e verbali subite dal figlio 28enne, in cerca perenne di soldi per la droga, un padre ed una madre di Maddaloni (Caserta) hanno denunciato e fatto finire in carcere il figlio 28enne. Decisiva l'ultima aggressione realizzata dal giovane, che in preda ad un raptus ha messo a soqquadro l'intero appartamento di famiglia rompendo porte, mobili e mandando in frantumi i vetri, i vasi; il ragazzo ha poi minacciato di morte i genitori. I carabinieri sono giunti sul posto dopo la telefonata disperata della'anziana madre del 28enne; questi, quando si è accorto della presenza dei militari, li ha invitati, con atteggiamento provocatorio, ad arrestarlo e a portarlo in caserma, dove è stato condotto, calmato e infine ammanettato.

Quando i genitori hanno formalizzato la dennuncia, il 28enne è stato portato in carcere per i reati di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.



