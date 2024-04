Pestato dal branco: il sindaco, inclusione e più polizia

"Qualsiasi forma di violenza sia accaduta, va sempre condannata e continueremo a lavorare come comunità per promuovere una vera cultura dell'inclusione, chiedendo allo stesso tempo maggior presenza delle forze dell'ordine sul territorio, soprattutto nelle ore notturne". Lo afferma Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano (Napoli) in merito all'aggressione di un 13enne da parte del branco.

Il sindaco aggiunge di aver appreso dai media "quanto sarebbe accaduto domenica notte nel Parco Liguori, dal momento che non vi è stata alcuna comunicazione in merito né dalle forze dell'ordine né da persone presenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA