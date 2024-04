Campi Flegrei: Durigon (Lega), occorre piano prevenzione esteso

"Per la prevenzione dal rischio bradisismo nei comuni dei Campi Flegrei, occorre un piano di prevenzione non limitato alle ancora inesistenti vie di fuga o ad esercitazioni, ma esteso alla prevenzione di danni o di crolli, parziali o totali, dei fabbricati e non solo con la 'rilevazione visiva'. Al fine di tutelare l'incolumità dei cittadini ed il patrimonio residenziale pubblico e privato, non adeguati alle nuove norme antisismiche, nei comuni dell'area flegrea necessita un adeguato intervento dello Stato". Così il coordinatore regionale della Lega in Campania Claudio Durigon che annuncia, sul tema, una conferenza stampa per domani alle ore 11 nell'area antistante la Solfatara di Pozzuoli, in via Solfatara n. 161.

Parteciperanno il coordinatore provinciale della Lega, Carmela Rescigno, il consigliere comunale di Napoli, Domenico Brescia, e il coordinatore regionale di "Sud Protagonista" Raffaele De Cicco.



