Arresti Avellino, l'ex sindaco in Tribunale per interrogatorio

L'ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa, accompagnato dal suo difensore, Luigi Petrillo, è arrivato a piedi poco fa in Piazza De Marsico, dove ha sede il tribunale di Avellino, per sostenere l'interrogatorio di garanzia davanti al Gip, Giulio Argenio. L'ex sindaco, da giovedì scorso agli arresti domiciliari, non ha naturalmente rilasciato dichiarazioni. Il magistrato ha disposto che Festa potesse raggiungere il palazzo di Giustizia senza l'accompagnamento delle forze dell'ordine. Il suo difensore si è riservato di parlare con i giornalisti al termine dell'incontro.

In mattinata, gli altri due indagati agli arresti domiciliari, l'architetto Fabio Guerriero e la ex dirigente comunale, Filomena Smiraglia, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere. In particolare, il difensore di Guerriero, Marino Capone, aveva dichiarato: "Non abbiamo potuto prendere visione né ascoltare le registrazioni o le conversazioni telefoniche, quindi l'indagato non aveva nulla da cui difendersi: la decisione di avvalersi della facoltà di non rispondere è stata dunque la logica conseguenza".



