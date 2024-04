Winx Club compie 20 anni, la festa è a Comicon Napoli

Winx Club compie 20 anni e sarà il creatore Igino Straffi a festeggiare le sei eroine 'made in Italy' a COMICON Napoli dal 25 al 28 aprile. Un successo quello targato Rainbow con numeri da fenomeno globale: centocinquanta paesi, 18 miliardi di visualizzazioni su YouTube, 5 miliardi di condivisioni sui social, otto Serie tv (Serie reboot in produzione), quattro film per la tv, tre per il cinema, due serie animate coprodotte con Netflix e due live action, 170 canzoni originali.

Alla Mostra d'Oltremare, dove il Padiglione Fumetto ospiterà l'area con photocall, tanti gli eventi esclusivi. A cominciare dalla mostra 'Nel segno di Winx - 20 anni di magia' che porterà i fan dietro le quinte della saga, dai primi bozzetti passando per tutte le tappe dello sviluppo del brand, anche con materiale inedito. Torna l'appuntamento Live Drawing con i character artist Denis Agostinelli e Paolo Frattesi. E ci saranno anche la doppiatrice e content creator Arianna Craviotto con il suo format "Arianna fa le voci - Winx Club version" ed Elisa Rosselli per far ballare i presenti. Domenica 28 aprile sarà il turno del 'Winx Celebration Show' con il talk di Iginio Straffi e il racconto delle magiche Bloom, Stella, Flora, Aisha, Musa e Tecna. L'appuntamento per la cosplay community è la Winx Club Cosplay Reunion, in collaborazione con Epicos. Per tutti coloro che acquisteranno il biglietto di Comicon Napoli, ticket 'due per uno' al Mirabilandia in occasione dell'evento Winx Fairy Days (22-23 giugno). Accompagna la festa napoletana il Winx Club Time su RaiPlay: in collaborazione con Rai Kids, dal 24 aprile, disponibili tutte le avventure delle fate più amate di sempre: 208 episodi delle serie e i film.



