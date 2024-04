Libri: focus su 'Il Rione Sanità e il Cimitero delle Fontanelle'

Può un quartiere di Napoli, povero e malfamato, cambiare il suo destino grazie ad un patrimonio culturale nascosto nel sottosuolo? Parte da questo interrogativo il volume "Il Rione Sanità e il Cimitero delle Fontanelle. Un laboratorio vivente" (Cnr Edizioni, 2023) a cura di Giuseppe Pace, ricercatore dell'Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo del Cnr (Cnr-Iriss), che sarà presentato mercoledì 17 aprile, a Napoli, alle 16, nel Polo delle Scienze Umane e Sociali nella sede di Via Sanfelice 8.

Il libro, sottolinea una nota, "racconta i risultati del living lab dell'Azione COST Underground4Value, finalizzata alla tutela, al riuso e alla valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale underground europeo con la partecipazione e per l'empowerment delle comunità locali". Un approccio che si è proposto "non solo di coinvolgere le comunità nei processi decisionali urbani restituendo loro un ruolo pienamente attivo ma anche di analizzare il contributo che il patrimonio sotterraneo può dare all'identità individuale e collettiva, alla coesione e all'inclusione sociale".

Il volume descrive il progetto di valorizzazione - ancora in corso - del Cimitero delle Fontanelle, un ossario che risale al XVI-XVII secolo quando la città di Napoli fu colpita da una serie di eventi catastrofici, a partire dalla peste del 1656, poi sistemato nello stato attuale nella seconda metà dell'Ottocento già all'epoca con l'aiuto della popolazione locale. Arricchito da studi storici ed antropologici sul Cimitero delle Fontanelle e sul culto del Purgatorio, con un focus sulle attuali trasformazioni e patrimonializzazioni del sito, e da studi geotecnici, con una particolare attenzione alle problematiche di stabilità, il libro illustra l'esperienza condotta da un gruppo di ricerca multidisciplinare internazionale che ha fatto dialogare ricercatori, amministrazione locale e i principali stakeholder locali. "Tra questi - si afferma ancora - il direttore della Fondazione di Comunità San Gennaro, si è rivelato uno degli attori chiave del processo di valorizzazione del Rione Sanità. Inoltre, il volume racconta di come il sito sia stato percepito da esperti in missione e dagli studenti della scuola di formazione di Underground4value". Scopo del libro è di "proseguire il percorso di sviluppo sociale e culturale locale già avviato e stimolare ulteriori processi partecipativi e collaborazioni che possano contribuire a rendere sostenibile la gestione di questo patrimonio dando benessere, al contempo, ad una comunità sempre più estesa".

Alla presentazione interverranno Massimo Clemente, direttore Cnr-Iriss, i docenti dell'Università 'Federico II' Caterina Arcidiacono, Maria Cerreta, Stefano Consiglio (quest'ultimo anche per la Fondazione con il Sud), Giuseppe Pace, ricercatore Cnr-Iriss. Moderatore, Alessandro Castagnaro, Università 'Federico II' e Aniai Campania.



