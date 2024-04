Dopo le scosse di terremoto il sindaco di Pozzuoli tra la gente

Il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni ha fatto un giro in città e ha incontrato i cittadini, per rassicurarli e anche per valutare eventuali criticità, dopo le due scosse avvertite nitidamente nell'area flegrea ma anche a Napoli. "So che le scosse vi hanno spaventato, - commenta il primo cittadino - ma vi chiedo di mantenere la calma e di segnalare eventuali criticità ai numeri della Polizia Municipale al numero 081/8551891 e delle Protezione Civile al numero 081/18894400. Vi aggiorneremo".



