I 'Passaggi' di Marco Palmieri al Mia Photo Fair di Milano

Marco Palmieri partecipa alla XXIII edizione del Mia Photo Fair, la prima fiera d'arte fotografica in Italia, presentato dalla Galleria Antonia Jannone insieme con gli artisti Simone Florena e Enzo Ragazzini, con il suo ultimo lavoro: Passaggi.

Palmieri con la nuova serie Passaggi elabora la visione di uno spazio aperto sull'infinito: la materializzazione, affascinante quanto inquietante, dell'oltre, del limite, della differenza fra il dentro e il fuori. La serie è parte della ricerca artistica di Palmieri condotta attraverso differenti media. L'approccio fotografico è uno di essi, quello che sintetizza le differenti nature del suo "fare arte". La tecnica è quella usuale nella produzione dell'artista: la costruzione di veri e propri set in carta da acquerello fotografati e stampati a getto d'inchiostro su carta cotone. Questa tecnica proviene dalla continua elaborazione del suo operato artistico nato, in una prima fase, attraverso il disegno e l'acquarello, poi con la manipolazione della materia e la definizione fisica di scenari che prendono forma per indagare Il rapporto fra la spazialità e la sua percezione.

Palmieri, architetto di formazione, nato a Napoli nel 1969, vive e lavora a Milano. Dopo la pratica professionale a Parigi e l'insegnamento a Dublino, diventa allievo di Ettore Sottsass e tra i suoi più stretti collaboratori. Palmieri inizia ad esporre le sue opere nel 2008 a Milano nella galleria d'arte di Antonia Jannone, per poi proseguire con mostre personali a Parigi alla Galerie du Jour di agnès b., a Napoli al Castel dell'Ovo, e con mostre collettive alla Galleria nazionale d'Arte moderna e Contemporanea di Roma, al Palazzo della Triennale di Milano, al PAN-Palazzo delle Arti di Napoli, a Villa Belgiojoso di Merate e in altre sedi.



