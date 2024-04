Capodimonte: dimissioni Schmidt, Pd raccoglie 600 firme in 3 ore

"Ringrazio i cittadini di Capodimonte, i cittadini di Napoli che hanno trasformato questa mattinata in un momento straordinario. In appena tre ore di presidio all'ingresso di "Porta Piccola" del Museo e Real Bosco, abbiamo raccolto oltre 600 firme per chiedere le dimissioni del direttore Erik Schmidt, così come al governo Meloni chiarezza sul futuro di un plesso che merita un direttore a tempo pieno, autorevole, terzo e indipendente. Oggi abbiamo offerto uno scatto d'orgoglio di cui qualcuno a Roma deve tenere conto". Così in una nota Gennaro Acampora, capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio comunale di Napoli. L'iniziativa è stata presa dopo l'aspettativa dalla direzione del museo chiesta da Schmidt per candidarsi a sindaco di Firenze alla guida di una coalizione di centrodestra.

"Ricordo ai più distratti - prosegue Acampora - che il direttore Schmidt non è un professore universitario, bensì un cittadino con contratto a tempo determinato, nominato dal governo di centro-destra per ricoprire un ruolo di grande prestigio che, evidentemente, reputa meno importante di una campagna elettorale personale. Non è una questione di libertà, principio per il quale il Partito Democratico si è sempre battuto, ma di opportunità e rispetto verso i cittadini ed una delle strutture verdi e museali più importanti del Paese. Anche per questo la nostra mobilitazione è solo all'inizio".

"Il Pd è alla frutta. Stanno provando in tutti modi a negare ad Eike Schmidt di godere dei diritti di candidarsi sanciti dalla Costituzione. E come sempre la sinistra predica bene e razzola male: l'aspettativa dall'incarico di cui usufruirà il direttore di Capodimonte è prevista dalla legge e ne sta usufruendo lo stesso sindaco del Pd di Napoli Gaetano Manfredi.

Come sempre la sinistra pur di tutelare i propri interessi riesce persino a negare i meriti di un museologo di fama mondiale come Schmidt. La verità è che la sinistra ha paura di perdere: il centrodestra, a differenza loro, sa valorizzare il merito è catalizzare così personalità di livello". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia e coordinatore provinciale di Napoli Michele Schiano di Visconti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA