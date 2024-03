Picierno, più cittadini andranno al voto più forte sarà l'Europa

"La campagna di sensibilizzazione 'Usa il tuo voto' che il Parlamento europeo ha messo in campo in questi mesi non è semplicemente un atto dovuto, ma il cuore della nostra scommessa perché più cittadini andranno a votare, più forte sarà l'Europa. E più forti saranno i diritti civili, sociali, l'uguaglianza, la nostra democrazia, le nostre democrazie". Lo ha detto Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, intervenendo al convegno 'Costruire il futuro tra Napoli e l'Europa' nell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. A promuovere l'evento, l'Ufficio del Parlamento europeo e la rappresentanza della Commissione europea in Italia, in collaborazione con Consiglio Nazionale Giovani e Agenzia Italiana per la Gioventù. L' iniziativa nasce nel quadro della campagna 'Usa il tuo Voto' del Parlamento europeo volta a sensibilizzare i cittadini, soprattutto i giovani, sull'importanza di partecipare alle elezioni europee.

"E' bello essere qui in un luogo che rappresenta un pezzo della rivoluzione culturale che Napoli e il Mezzogiorno hanno compiuto e stanno compiendo per entrare con coraggio nel futuro", ha detto Picierno riferendosi al polo tecnologico creato a San Giovanni a Teduccio dall'ateneo Federico II.

Per Vincenza Amato, presidente del Consiglio comunale di Napoli, "quest'anno il voto in Europa è più importante rispetto a tutti gli altri anni. Il maggiore pericolo di astensionismo è tra i giovani e, poiché io credo che loro siano la futura classe dirigente, noi abbiamo bisogno di una buona, formata, competente classe dirigente e abbiamo bisogno anche di ragazzi che vanno a votare in maniera consapevole".

Sul palco le storie di giovani che ce l'hanno fatta con impegno e tenacia: New Martina, imprenditrice TikToker, Aurora Leone e Simone Ruzzo di The Jackal, gli attori Clotilde Esposito e Antonio Orefice, la cantante Giulia Molino, Benedetta De Luca, disability advocate.



