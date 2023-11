Si è conclusa con un flash mob a Piazza del Plebiscito la manifestazione promossa da Cgil Napoli e Campania in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. I partecipanti al corteo si sono tenuti per mano formando un enorme cerchio gridando a gran voce la parola d'ordine della manifestazione: "rumore". Al centro della piazza, tante scarpe rosse in ricordo delle vittime dei femminicidi.

