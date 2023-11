Violenza donne: colore rosso su altare chiesa

Un drappo, ma anche una scarpa o una maglietta di colore rosso sull'altare per ricordare le vittime della violenza di genere. Domani nella Chiesa del Carmine in viale Giotto a Portici (Napoli) nel corso della celebrazione alle 12.00, giovani fedeli porranno ai piedi dell'altare un simbolo rosso che richiami l'attenzione sulla violenza contro le donne.

'iniziativa servirà a tenere desto il ricordo di Giulia e di altre donne vittime di vessazioni o uccise per mano di mariti o ex compagni. Nel corso della celebrazione si rivolgerà una preghiera affinché non si ripetano episodi simili.



