Segni rossi sulle facce dei pastori del presepe di San Gregorio Armeno, a Napoli. L'artista Marco Ferrigno spiega di aver voluto così "un chiaro riferimento in occasione del 25 novembre. Oggi dovrebbe essere un giorno come gli altri: la cosa che ci deve far riflettere è che non dobbiamo ricordarci delle donne solo oggi. Vanno rispettate sempre, tutto l'anno, e nessuna di loro va nemmento lontanamente sfiorata".





