Campi Flegrei: Doglioni, in corso un altro sciame sismico

Nei Campi Flegrei "è in corso anche oggi un altro sciame sismico" e in questo momento è impossibile prevedere quanto potrà durare l'attuale crisi di bradisismo. Lo ha detto oggi il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Doglioni, nell'audizione davanti alla Commissione Ambiente della Camera. L'Ingv, ha detto ancora Doglioni, "è in prima linea" e "sta facendo il possibile per monitorare quanto sta accadendo", "c'è la massima attenzione".





