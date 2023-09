Tiro a segno: Assoluti; oro Varricchio nella pistola 10 m donne

Prima giornata di gare ai Campionati Italiani di Tiro a Segno ospitati anche quest'anno dal poligono della Cagnola di Milano. Ad aprire la scena la gara di pistola ad aria compressa 10m femminile seniores.

Ad imporsi, al termine di un contest molto combattuto, è stata la poliziotta beneventana Maria Varricchio, con il punteggio di 238,3. Alle sue spalle, in seconda posizione, si è invece piazzata Sara Costantino, delle Fiamme Gialle, con 236,5 punti, mentre a completare il podio ha pensato Chiara Giancamilli, di Tivoli, bronzo a quota 214,6 punti.

"È stata una gara sofferta - il commento della Varricchio -.

Sono tornata pochi giorni fa da Rio de Janeiro dove ho gareggiato in Coppa del Mondo, e la stanchezza si è fatta sentire. Ho provato a tirare ogni colpo fino alla fine e devo dire che è andata bene. Era una vittoria a cui aspiravo e che penso di aver meritato per la stagione che ho vissuto".

In gara anche le junior nella pistola ad aria compressa femminile, dove ha vinto la roveratana Alessandra Fait, 'figlia d'arte' in quanto padre è quel Vigilio Fait che è stato azzurro in 4 Olimpiadi. Alessandra si è classificata prima in una gara che l'ha vista chiudere con uno score di 233,6 punti, in un testa a testa in cui ha prevalso su Alice Rocco, seconda con 231,4.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA