Sarracino (Pd),le vittorie a Marano e Torre del Greco un modello

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAG - "Le vittorie di Marano e Torre del Greco come quelle di molti Comuni già al primo turno in provincia di Napoli confermano che il partito su cui abbiamo lavorato negli ultimi anni nella nostra Federazione può essere modello di carattere nazionale: coalizioni larghe e giusti candidati sono il mix necessario per cambiare le nostre comunità e battere la destra". Lo afferma all'ANSA Marco Sarracino, parlamentare e membro della segreteria nazionale Pd e segretario fino a pochi mesi fa del Pd di Napoli.

"Ha fatto bene il nuovo gruppo dirigente metropolitano - prosegue Sarracino - nel continuare a confermare una strada che aveva già cambiato la rotta rispetto alle sconfitte del passato.

Ora abbiamo un anno per lavorare tutti insieme viste le prossime elezioni europee e da questo territorio partiranno le battaglie politiche e identitarie del nuovo Partito democratico, come quelle contro l'autonomia differenziata e contro il decreto lavoro, voluto dal Governo che aumenta precarietà e povertà".

(ANSA).