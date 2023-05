Lupin arrestato a Napoli, al via il Festival del romanzo giallo

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAG - Parte il 25 maggio con il processo ad Arsenio Lupin la II edizione del Festival del Giallo a Napoli, che fino a domenica sera porta il meglio degli scrittori di romanzo noir italiani ed europei al Grenoble, che ospita l'evento. Alle 18 si inaugura l'edizione 2023, con il presidente del Festival Maurizio De Giovanni e il direttore e ideatore Ciro Sabatino (che organizza la rassegna insieme alla squadra della libreria "Io ci sto" di Napoli), alle prese con il procedimento giudiziario ad Arsenio Lupin, arrestato a Napoli in Piazza Plebiscito.

"Arsène Lupin - si legge nel capo d'imputazione - presunto ladro gentiluomo, è stato arrestato stamane a Napoli. Condotto in un carcere di alta sicurezza sarà processato quale cittadino di nazionalità francese, per direttissima, il 25 maggio alle ore 18, in apertura del Festival del Giallo Città di Napoli. In queste ore gli inquirenti sono febbrilmente al lavoro per raccogliere le prove dei numerosissimi reati commessi dal Lupin.

Indiscrezioni filtrate dalla Procura della Repubblica hanno fatto trapelare che il Lupin, in questi anni, avrebbe assunto ben 43 identità diverse e si sarebbe sposato, sotto vari nomi falsi, almeno 6 volte. Di qui i reati di sostituzione di persona e di bigamia che, sommati a una serie di furti e rapine pluriaggravate commesse in giro per l'Europa, pongono il Lupin in una posizione molto delicata e grave. È attivamente ricercata anche una donna - la contessa di Cagliostro (alias Giuseppina Balsamo) - per i suoi rapporti col Lupin. Gli inquirenti locali si avvalgono della consulenza del famoso investigatore inglese Herlock Sholmes che ha condotto numerose indagini sul Lupin.".

Al processo l'accusa sarà sostenuta dal pubblico ministero Raffaele Marino. Lupin sarà degnamente rappresentato dallo scrittore e saggista Luca Crovi che ha nominato come suo difensore il padre dell'avvocato Malinconico, ovvero l'avvocato Diego De Silva. L'investigatore inglese Herlock Sholmes sarà rappresentato da Enrico Solito, autore e conoscitore del vero Sherlock Holmes, mentre la contessa Cagliostro sarà rappresentata dalla violinista e scrittrice di origine greco-russa Natasha Korsakova. (ANSA).