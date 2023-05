A Napoli omaggio a Mysliveček il Boemo, genio del 700

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAG - Il regista Petr Vaclav sarà a Napoli per presentare il suo film "Il Boemo-Successo, potere, amore: la storia di un genio musicale del '700" ospite della Fondazione Pietà dei Turchini.

Sabato 27 maggio dopo la proiezione ospitata nell'auditorium del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (ore 16) Vaclav incontrerà il pubblico.

Il film racconta dell'ascesa e il declino del grande compositore settecentesco Josef Mysliveček, famoso e acclamato in Italia come "Il Boemo" e al tempo più ricercato dell'amico Mozart da corti e teatri italiani.

Il 28 maggio nella chiesa di Santa Caterina a Napoli, ore 18, Pietà dei Turchini presenta il concerto "Fuoco, Spirito e Vitalità Mozart e Mysliveček: amici in Italia" affidato ai solisti di Collegium 1704. Il programma con la voce solista di Raffaella Milanesi, Luca Giardini al violino e Václav Luks al clavicembalo, spazia da Scarlatti, Caldara, Mysliveček a Mozart.

Il titolo del concerto, che vedrà due rarità del Boemo, è tratto proprio dalla definizione che ne diede Mozart e chiude così una due giorni dedicata alla riscoperta di questo compositore fondante lo stile italiano e narrato nel film con precisione filologica.

"Per realizzare questo film mi sono immerso negli archivi, nella lettura di tutto ciò che era disponibile per comprendere a fondo lo spirito del tempo, la musica di Mysliveček e i suoi contemporanei. Volevo raccontare quell'epoca così particolare della seconda metà del Settecento, in modo intimo, utilizzando camera a mano, luce naturale e ambienti dal vero", si legge nelle note di regia.

(ANSA).