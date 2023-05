Fca Services: Fim e Fismic, ricollocare i 28 in Cnhi e Iveco

(ANSA) - POMGLIANO D'ARCO (NAPOLI), 23 MAG - Il consiglio delle Rsa di Fim e Fismic hanno invitato la direzione del personale di Fca Services a intercedere con i vertici di Cnhi e Iveco affinché rivedano la propria posizione di ricollocazione dei 28 lavoratori del sito di Pomigliano d'Arco (Napoli) nelle stesse società, così come è avvenuto per i colleghi di Torino, e di non procedere quindi con la cessione di ramo d'azienda che prevede il trasferimento degli stessi dipendenti ad una società terza.

Una richiesta alla quale, secondo i gli stessi sindacati, la direzione si è riservata di fornire una risposta entro il 31 maggio prossimo.

All'indomani dell'esame congiunto avvenuto all'Unione industriali di Napoli, non siglato dai sindacati, è quindi giunta la nuova richiesta avanzata dalle rsa di Fim e Fismic nel corso di un incontro con la direzione del personale di Fca services del sito di Pomigliano per discutere la procedura di raffreddamento aperta dai sindacati. "La direzione del personale - fanno sapere le rsa di Fim e Fismic - si è fatta carico di discuterne con i vertici di Cnh e Iveco e di darci una risposta in un prossimo incontro già programmato per mercoledì 31 maggio". (ANSA).