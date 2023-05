Protestano alcuni studenti a Napoli per la lectio di Sangiuliano

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAG - "Quale cultura su un pianeta che muore. Fuori i fascisti dall'Università": questo lo striscione sorretto da una quindicina di studenti all'esterno della sede principale della Federico II, a Napoli, mentre veniva ospitata la lectio magistralis del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Gli studenti hanno protestato davanti all'ingresso, protetto da un doppio cordone di carabinieri in assetto antisommossa che hanno vietato loro di entrare, motivo di una lunga interlocuzione polemica tra i manifestanti e le forze dell'ordine.

Gli studenti che protestavano contro la presenza del ministro Sangiuliano all'Università Federico II hanno provato ed entrare, tentativo respinto dalle forze di polizia con alcuni spintoni sulle scale di accesso all'ateneo, senza conseguenze per i manifestanti.

"E' inammissibile che la polizia sia schierata davanti a un'università pubblica e che ci impedisca di entrare in un luogo del sapere", hanno sottolineato gli studenti. (ANSA).