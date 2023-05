Don Diana: 150 scuole al premio letterario su guerra Ucraina

(ANSA) - CASERTA, 22 MAG - Più di 150 scuole per oltre 4 mila studenti coinvolti: sono i numeri del Premio artistico letterario intitolato alla memoria di don Peppe Diana, promosso dall'associazione "Scuola di pace don Peppe Diana". Giunto alla sua diciottesima edizione, e patrocinato dall' Ufficio scolastico regionale e dalla Fondazione Polis, in collaborazione con il Comitato don Peppe Diana e il coordinamento provinciale casertano di Libera, il premio intitolato al prete di Casal di Principe ucciso dalla camorra, ha coinvolto scuole di ogni ordine e grado con studenti chiamati ad esprimere attraverso la forma del racconto o dell'arte, con il disegno, il proprio punto di vista sulla guerra in Ucraina. "Salviamo il mondo, facciamo la pace" è il tema che ha ispirato, dai più piccoli ai più grandi, contributi molto significativi, esaminati da una commissione di esperti che hanno attentamente valutato gli elaborati.

"Ciò che è emerso è il forte desiderio di pace, invocata dai ragazzi come condizione necessaria per una vita serena, nel rispetto dei diritti umani" afferma la presidentessa di "Scuola di pace don Peppe Diana" Lina Ingannato".

"In tanti - ha aggiunto - hanno scelto di raccontare la guerra attraverso la proiezione in uno spazio - tempo diverso da quello reale, a testimonianza dell'insopportabilità del momento storico che ci ritroviamo a vivere. Siamo felici di aver dato agli studenti la possibilità di esprimere paura e speranza, condanna e fiducia nel nome di don Peppe Diana, che ci ha insegnato con il suo esempio il valore e la forza della parola".

La premiazione ci sarà domani (ore 16.30) al santuario di Villa di Briano con la partecipazione del magistrato della Suprema corte di Cassazione Raffaello Magi, del vicario generale della diocesi di Aversa don Franco Picone, del direttore dell' Ufficio scolastico regionale, Ettore Acerra. (ANSA).