In migliaia al rione Terra di Pozzuoli per le opere Lego

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAG - In migliaia, tra adulti, ragazzi e famiglie hanno affollato le sale di Palazzo Migliaresi nel Rione Terra di Pozzuoli (Napoli) dinanzi alle opere degli artisti allestite con i mattoncini LEGO, l'iniziativa organizzata da Brickout R-Lug.

Un'area gioco libera per tutti i bambini, creazioni sui temi più disparati e una grande città animata hanno incantato le persone che hanno pazientemente rispettato la fila e atteso il proprio turno: nonostante la pioggia, nel primo giorno si sono registrate circa tremila visite, ne sono attese di più oggi, ultimo giorno dell'evento.

"Un'iniziativa che sicuramente ripeteremo, anzi lo renderemo un appuntamento annuale, con spazi più ampi per coinvolgere un pubblico più numeroso. La partecipazione e l'entusiasmo delle persone dimostra che la qualità è quello a cui dobbiamo tendere.

Siamo sulla strada giusta per la valorizzazione di qualità del nostro territorio, questo evento ne è l'ennesima conferma" ha dichiarato il sindaco Gigi Manzoni.

"Portare al sud un evento come il brickout expo è stata una sfida, - ha aggiunto Giuliano Malatesta, responsabile eventi Brickout R-Lug - un duro lavoro di coordinamento e passione che ci sta regalando fortissime emozioni. Il bilancio sia pure parziale della manifestazione è estremamente positivo, oltre ogni rosea aspettativa". (ANSA).