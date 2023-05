Gallerie d'Italia compie un anno e arriva Schifano

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAG - Compie un anno il museo delle Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo nella nuova sede napoletana di Via Toledo e festeggia con una mostra in arrivo: "Mario Schifano: il nuovo immaginario. 1960-1990", a cura di Luca Massimo Barbero, dal 2 giugno al 29 ottobre 2023. Oltre 50 i lavori, anche dal Museo del Novecento di Milano e dalla Galleria Internazionale d'Arte Moderna Cà Pesaro di Venezia, oltre che dalla collezione e da altri prestatori, in collaborazione con l'Archivio Mario Schifano.

Il programma 2023 si completa con "Napoli al tempo di Napoleone.

Rebell e la luce del Golfo", prima mostra in Italia dedicata al grande pittore di paesaggio (Vienna 1787 - Dresda 1828) che ispirò la scuola di Posillipo. (dal 24 novembre, fino al 7 aprile 2024 ) Diecimila metri quadrati con una offerta espositiva dall'archeologia al contemporaneo, star "Il Martirio di Sant'Orsola'" di Caravaggio, sempre in dialogo con le principali istituzioni culturali del territorio (dal MANN a Capodimonte al Conservatorio), Gallerie d'Italia fa il bilancio dei primi 12 mesi della nuova sede: due grandi esposizioni di successo come "Restituzioni" e "Artemisia Gentileschi", oltre 100 eventi, 25.000 studenti accolti in 1000 visite e laboratori.

"Le Gallerie d'Italia di Napoli sono un luogo sempre più aperto e florido di progetti originali - dichiara Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo e Direttore delle Gallerie d'Italia - Triplicando gli spazi con la nuova sede, Intesa Sanpaolo ha voluto rafforzare l'impegno verso il territorio, ampliando l'offerta culturale e aumentando le attività per il pubblico, con particolare attenzione alla proposta didattica. Grazie a un lavoro radicato e diffuso con le principali realtà cittadine, in dialogo con i più importanti musei del mondo, contribuiamo alla grande vivacità culturale che caratterizza questa straordinaria città." (ANSA).